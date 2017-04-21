Завтра, 22 апреля, Даугавпилс присоединится к Большому вселатвийскому субботнику, который приурочен к Международному дню земли. Согласно данным созданного для поддержки этой акции портала talkas.lv, по всей Латвии подано более 2000 заявок от людей, вызвавшихся организовать толоку в различных частях страны — и это без учета субботников, которые запланированы на частных территориях.

Говоря о Даугавпилсе, то активная уборка продолжается на территории города уже всю неделю. В ней принимают участие 42 организации.



Завтра, 22 апреля, на участие в толоке выразила свое желание 51 команда. У тех, кто желает присоединиться к массовому субботнику, сегодня еще есть время подать заявку в Управление коммунального хозяйства. Там же, по адресу ул.Саулес, 5а, можно получить мешки для мусора.



В этом году наиболее популярными местами уборки стали зеленые зоны - Ругельский котлован, Стропы, озеро Губище, озеро Шуню и берега Даугавы.