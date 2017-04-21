Как сообщает ГПСС, за прошедшие сутки бригада пожарных Латгальского региона получила 40 вызовов, 36 из которых были связаны с пожарами, 2 со спасательными работами, еще 2 вызова были ложными.

В Краславском районе пожарные несколько часов боролись с огнем в одноэтажном жилом доме в Краславском районе.



В Карсаве помощь сотрудников ГПСС потребовалась при тушении легкового автомобиля.



Также пожарным пришлось выезжать на выховы, связанные с горением мусора и оставленной без присмотра на плитах еде.



На тушение старника пожарные выезжали 28 раз. В общей сложности огнем был охвачен 33,1 гектар земли. Из-за пожара, связанного с поджогами прошлогодней травы, в Прейльском районе сгорела баня, в Ливанском крае - садовый домик, а в Балвском крае - заброшенное строение.



ГПСС напоминает, что поджог старника запрещен.