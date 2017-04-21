Несмотря на то, что второй месяц весны приближается к завершению, и до наступления лета остается чуть больше месяца, погода не спешит радовать. В этом году зима вкупе с межсезоньем выдались особенно долгими.

Так, по информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в конце этой недели и начале следующей Латвия окажется под влиянием циклонов, для которых характерны осадки и порывистый ветер.



В субботу и воскресенье в Даугавпилсе ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. К воскресенью усилится юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду.



Как отмечают синоптики, на выходных ночью в Даугавпилсе и крае будет сохраняться плюсовая температура, однако в ночь на понедельник похолодает до -1..-5 градусов. Максимальная температура днем +4..+8 градусов.