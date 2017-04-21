Как сообщает пресс-служба городской думы, "во дворах городских многоэтажек возобновились ремонтные работы. В этом году основной упор сделан на ремонт тротуаров, которые представляют опасность для пешеходов. По нескольким адресам подготовительные работы проведены или подходят к завершению. Как подчёркивают руководители ПЖКХ, ремонту предшествует детальное обследование территорий. Работы производятся только во дворах, пребывающих в аварийном состоянии: с торчащей арматурой или полностью изношенным, разбитым асфальтовым покрытием."

Из сообщения думской пресс-службы следует, что дворы, в которых ситуация чуточку лучше, ремонта смогут дождаться лишь тогда, когда и у них перед домом почти не останется асфальта и наружу покажутся опасные элементы бордюров. Добавим, что ремонт дворов всегда был в нашем городе больной темой, и ремонты в спальных районах частенько откладываются с месяца на месяц, а иногда и с года на год. Возмущение жителей при этом на скорость процесса никак не влияет.