Приближаются выборы в самоуправление, и в связи с этим в стране началось оживление: кандидаты нахваливают себя, раздают обещания, пребывающие во власти на данный момент кичатся своей текущей работой, за которую горожане платят им зарплату. Эхо скандалов, повисших над Даугавпилсом, разносится по всей стране. В работе предприятий нашего города проверяющие структуры вскрыли ряд грубых нарушений, на которые мэр также грубо ответил, что никто ему не указ. Потом прогремело на всю Латвию дело о взятке нынешнего мэра и договорном смещении с поста главы города Р. Эйгима, заговорили о связях градоначальника с преступниками, превышении полномочий и коррупции и т.д. В общем, в свою бытность депутатом Сейма Я. Лачплесис не был так знаменит, как сейчас.

Как Даугавпилчане относятся к такой анти-рекламе родного города и позору с его руководством? Этот вопрос мы задали читателям нашего портала.



Как оказалось, большинство (70%) воспринимают ситуацию крайне негативно: 58% считает, что это полный беспредел, и такой мэр городу не нужен; 8% уверены, что власть никогда не бывает чистой на руку, а еще 4% считают, что Я. Лачплесису нужно запретить баллотироваться на предстоящих выборах в самоуправление.



Также в ходе опроса выяснилось, что 28% респондентов придерживаются мнения, что весь шум - это предвыборные игры политиков. И только 2% горожан не следят за событиями.



В опросе в течение недели принимали участие читатели портала nasha.lv. Свое мнение высказали 533 человека. Мнение всех горожан мы узнаем сразу после выборов, которые пройдут 3 июня. До ответа на вопрос "Кому окажут доверие горожане?" остается чуть больше месяца...