Государственная железнодорожная инспекция приняла в эксплуатацию модернизированный локомотив марки 2M62UM-0004. Работу выполнили на предприятии “LDZ ritošā sastāva serviss”. Комиссия признала, что после модернизации локомотив соответствует всем техническим параметрам.

Значительную часть работ выполнили специалисты в Даугавпилсе. Следующий модернизированный локомотив будет выпущен в мае, причем на этот раз весь объем работ выполняется в Даугавпилсе.



SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” начало проект по модернизации подвижного состава в 2014-м году. Планируется обновить 14 локомотивов, значительно увеличив их мощность.



Напомним, что Латвийская железная дорога реализует в городе два крупных проекта стоимостью 80 миллионов евро. В планах "Latvijas dzelzceļš"– реконструкция Даугавпилсской сортировочной станции, а также строительство парка приема составов. В итоге можно будет принимать поезда до 1 050 метров длиной. На данный момент через Даугавпилс идут составы длиной 850 метров.