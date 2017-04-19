За последний год свои автомобили чинили 68% латвийских водителей. И главная причина — плохое состояние дорог. Таковы данные исследовательского центра SKDS. И самый проблемный регион — Латгале.

Арнис Кактиньш, директор SKDS, указал: страдают беднейшие, владельцы старых машин. В обществе Latvijas ceļu būvētājs говорят, что результату исследований не удивились. Ведь правительство давно не держит обещания по ремонту дорог. «Знаю, что тогда разговор был примерно такой. Вы же сами из своего бюджета не инвестируете в дороги, и тогда Лаймдота Страуюма, тогдашний премьер, заявила — есть программа, и будем инвестировать из бюджета деньги. Если посмотреть, как выполнялись обещания — они выполнялись на 40%», — заявил Андрис Берзиньш, председатель правления Latvijas ceļu būvētājs.



В Министерстве сообщения говорят, на ремонт дорог в будущем планируют тратить деньги с акцизного налога. «В прошлом году мы собрали больше акцизного налога, который пойдет в бюджет 2018 года. И у нас есть план, что мы можем эти деньги пустить на программу ремонта грунтовых дорог», — заявил Улдис Аугулис, министр сообщения.



По подсчётам того же Министерства сообщения, на ремонт всех латвийских дорог необходимо найти 4,5 млрд евро.