Вчера в Латгалии были зарегистрированы 5 пожаров сухой травы. Общая площадь возгорания составила 3,9 га. Самый большой по площади пожар был зафиксирован в пос. Науене Даугавпилсского края. Там площадь выгоревшей сухой травы и леса составила 2 га.

Государственная пожарно-спасательная служба напоминает об опасности, которую несет поджог прошлогодней травы. Вред наносится не только природе и мелким животным, но и людям. Нередки случаи, когда в пожаре страдают люди и их имущество: дома и хозпостройки.