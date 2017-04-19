Вчера в Даугавпилсе начался прием списков кандидатов от различных партий, готовящихся баллотироваться на выборах в самоуправления 2017. На вчерашний вечер было подано 3 списка от разных политических сил. Сегодня списки подали еще 2 партии. Напомним, что партии могут подать списки своих кандидатов до 24 апреля.

В свою очередь на следующей неделе состоится жеребьевка, в ходе которой выяснится, в каком порядке списки будут уложены в пачках бюллетеней, которые получат избиратели.



Выборы в самоуправления состоятся в Латвии 3 июня. В Даугавпилсскую думу будут избраны 15 депутатов.