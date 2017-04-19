Неравнодушные люди поместили в Facebook призыв о помощи. Найдена собака, которая, судя по всему, пережила ужасные издевательства.

«Привет, жители Ваболе, по нашему району бродяжничает собака, которая пострадала от жестоких людей. Может быть кто-то знает, кому она принадлежит, так как пес с ошейником. Не будем безразличными!» - написала Эвита.



В комментариях к посту местные жители дали «наводку» по поводу возможного хоязина животного. На данный момент известно, что собаку осмотрел ветеринар и она находится в приюте под присмотром добрых людей. Однако собаке нужен новый хозяин!