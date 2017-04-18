Даугавпилсская дума объявила конкурс на разработку эскиза памятника, посвященного 100-летию Латвии. В этот раз в нем примут участие опытные художники: Ивар Майлитис,Ромуальд Гибовский и Глеб Пантелев.

С ними общество "Latvijai-100" заключит договоры. После подачи работ их оценит специально созданное жюри.

Эскизы можно подавать до 4 сентября этого года. Место размещения будущего объекта остается неизменным - сад Единства.