В редакцию портала Nasha.lv пришло письмо от жительницы Даугавпилса Анны П., в котором горожанка возмущается вывозом мусора, вернее, его отсутствием, на Пасхальные выходные.

"Хочу высказать свое возмущение городским властям, ответственным за чистоту в городе. Мы, конечно, уже привыкли к тому, что мусорные контейнеры в наших дворах очень часто переполнены. Но, чтобы оставить город в гряди на самый светлый праздник Пасхи Господней, это со стороны ответственных лиц просто кощунство. На кануне Пасхи, в субботу, а также с утра в сам праздник, у нас во дворе все контейнеры были битком, мусор разлетелся по всему двору. Свой адрес я скрывать не буду - живу в доме на Михоэлса, 5. Как-то же надо учитывать, что у людей 4 выходных, что все готовятся к праздникам, убирают свои дома. Почему так неуважительно к нам относятся? Или мусорщики все тоже ушли на длинные выходные? Кто-то же за это безобразие должен отвечать! Доколе у нас в городе будет твориться этот бардак, когда ни за что нет ответственных? Все хотят только править, брать же ответственность не хочет никто!"



Стоит отметить, что полученное письмо - не единственное высказанное возмущение в адрес уборки мусора на Пасхальных выходных. Свое недовольство даугавпилчане выражали и в блогах, размещая фотографии переполненных контейнеров в своих комментариях.