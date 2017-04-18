Перед выборами все кандидаты в депутаты красочно расписывают светлое будущее, которое нас ждет в случае их избрания в местную думу. А потом каким-то непостижимым образом обо всем забывают. Происходит это регулярно раз в четыре года и никого уже не удивляет. Такая вот странная традиция.

Ближе к концу срока избранные слуги народа начинают хвалиться достижениями и тем, что общения (хоть какие-то) выполнены. Обширную кампанию такого рода и в этот раз развернули руководители нашего города. Уж как они боролись с безработицей, уж как поддерживали предпринимателей, создавая рабочие места, уж как молодежь занимали, чтоб не уезжала... Но результаты "успешной" работы Даугавпилсской думы нынешнего созыва прекрасно видны в статистических данных.



В период с 2012 по 2016 год количество жителей в городе сократилось на 5,69%,

- по уровню средней зарплаты до выплаты налогов (без учета частных предприятий, где работают более 50 человек) Даугавпилс находится в конце списка с показателем 632 евро;

- по уровню безработицы наш город предпоследний в стране (12%), за нами только Резекне.



Хотя Даугавпилс достаточно вяло используется средства, которые на городскую инфраструктуру и социальную сферу можно получить от фондов ЕС, самый плохой показатель — у Юрмалы.

Что касается административных трат самоуправления на одного жителя, то средний показатель в Даугавпилсе в период с 2013 по 2015 гг. составлял всего 36,7 евро, в то время как в Риге этот показатель составлял 40,4 евро, в Резекне - 63,8 евро.



Вот такой вот оглушительный «успех» в борьбе с самыми важными проблемами города. В отсутствии перемен, улучшать нашу жизнь в таком же духе депутаты планируют и в следующие 4 года.