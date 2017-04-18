Даугавпилс не перестает удивлять своими конкурсами по закупке трамваев, которые регулярно отменяются один за другим. Это уже шестой тендер с 2011 года, пишет латвийская газета «Вести Сегодня».

Спорный опыт



На сей раз победителем признали некую посредническую фирму Virtus SV. Но производителем самих трамваев должен был стать минский "Белкоммунмаш", который уже несколько лет совместное предприятие со швейцарской фирмой Stadler.



Однако Бюро по надзору за закупками сообщило, что у победителя "недостаточно опыта в области поставки трамваев". А это значит, что проекту может быть сокращено европейское софинансирование. Хотя денег и так немного — изначально Даугавпилс планировал купить 12 трамваев, но даже с европейской поддержкой наскребли лишь на восемь.



Однако с постулатом "недостаточно опыта в области поставки трамваев" хотелось бы разобраться. С успехами в этой области фирмы Virtus SV действительно незнаком. Но справедливости ради надо отметить, что на данный момент, по публично доступным сведениям, "Белкоммунмаш" уже выпустил по меньшей мере 336 трамваев. То есть опыт по производству этого транспорта у него точно есть.





Опрометчивая покупка



Определенно покупка белорусских трамваев, после того как три конкурса тому назад было приобретено 12 трамваев российского Усть-Катавского вагоностроительного завода имени Кирова, выглядит немного опрометчиво.





"Бедные водители и ремонтники: в городе эксплуатируется пять различных моделей трамвая и собираются брать шестую от третьего производителя, при том что на весь город за ворота депо одновременно выезжает порядка 20 трамваев. Это ж какой зоопарк получается".





А ведь к каждой модели запчасти иметь надо, каждой моделью нужно уметь управлять и каждую — знать, как чинить. А они отнюдь не близнецы-братья и даже не дальние родственники. Но законодательная система действительно такая: выигравший в конкурсе претендент может поставлять свою продукцию не более пяти лет. Затем — снова конкурс. Про персонал-то никто не думает…



В случае, если договор будет заключен с "ненадежным поставщиком", Европа может применить санкции: на 25% снизить свое софинансирование.



Так или иначе, получив ответ Бюро о недостаточном опыте победителя в поставках трамваев, комиссия собралась пересмотреть результаты конкурса.





Какой смысл?



Представьте, что вы в каком-нибудь конкурсе победили, а вам говорят: минуточку, мы пересмотрим результаты. Вы в суд подадите? Так и поставщик трамваев — тоже. Какой в таком случае смысл пересматривать результат, если очевидно, что конкурс грозит закончится судебным процессом? Не проще ли этот конкурс тогда вообще отменить и объявить следующий, прописав в нем не совсем понятно еще какие дополнительные требования по "опыту поставки трамваев". Раз уж оказалось, что опыта "Белкоммунмаш" по производству трамваев в течение 18 лет — с 2000 года — вдруг недостаточно.



Комиссию тоже понять можно: если процесс затянется, то европейское софинансирование может сделать ручкой. И тогда крупнейшему городу Латгалии придется покупать трамваи исключительно за свои кровные, без европейской поддержки. А таких денег у Даугавпилса нет. Того и гляди, как бы Двинск вообще без трамваев не остался…



Вероятно, что до конца предвыборной лихорадки никакого решения — заключать Даугавпилсу договор с "Белкоммунмаш" или нет — никто принимать не станет.



Если "Белкоммунмаш" исключат, то следующим по списку на лавры победителя конкурса в Двинске претендует… Усть-Катавский вагоностроительный завод им. Кирова.





История конкурсов по закупкам трамваев в Даугавпилсе



2011 год — отменен.



2012 год — отменен.



2012-2013 годы — договор с "Белкоммунмаш" разорван.



2014 год — договор на 12 вагонов Усть-Катавского завода.



2015 год — отменен.



2016-2017 годы — 8 вагонов от "Белкоммунмаш", но договор не подписан.







