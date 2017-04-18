Фильм режиссера Сергея Лозницы "Кроткая", съемки которого проходили в том числе и в Даугавпилсе, попал в основную программу Каннского кинофестиваля.

Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Федора Достоевского "Кроткая". Съемки проходили в Даугавпилсе и его окрестностях в июле-августе 2016 года.



В фильме заняты актеры из Латвии, России, Румынии, а также жители Даугавпилсского района.



«Я рад возможности вернуться в Даугавпилс и в Латгалию! У этой земли очень непростая, насыщенная событиями история. Я чувствую здесь особую энергию, которая вдохновляет», — отмечал режиссер в прошлом году, когда приехал снимать свой фильм в Даугавпилс.



В программу 70-го Каннского кинофестиваля вошли фильмы из 29 стран мира. Сам фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая.



По словам директора фестиваля Тьери Фремо, во время работы над программой было отсмотрено 1930 полнометражных фильмов. Из них в официальную программу вошли 49 кинолент.



Основная программа фестиваля насчитывает 18 картин. Среди них — работа российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", работы французских режиссеров Франсуа Озона, Мишеля Хазанавичуса и Жака Дуайона, австрийца Михаэля Ханеке, американки Софии Копполы, японца Киеси Куросавы и других.



Вести церемонию открытия и закрытия фестиваля будет знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи. Председателем жюри киносмотра в этом году станет испанский режиссер Педро Альмодовар.