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В ДАУГАВПИЛСЕ
Народные новости от 18 апреля
18.04.2017 06:06 | Автор: nasha.lv
Фото: photo_stalk/коллаж Nasha.lv
В эфир радиостанции Алиса Плюс вышел очередной выпуск программы «Народные новости».
Выпуск этой недели доступен в аудио записи эфира.
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