Опрос на улицах города, проведенный по заказу "Нашей", показал, что в думе нынешнего созыва практически нет политиков, которых бы горожане хотели видеть в думе следующего созыва. Так что, на предстоящих выборах можно ждать кардинальных изменений в составе думы.

Опрос проводился специалистами в области социологических исследований по телефону и через личные интервью с горожанами. Он показал, что, практически, ни один из депутатов нынешнего созыва думы не пользуется сколь-нибудь значительной (более 30%) поддержкой у потенциальных избирателей. Отвечая на вопрос, "Хотели бы Вы, чтобы данный депутат продолжал работать в думе следующего созыва?", подавляющее большинство опрошенных - 76% высказались за полную замену состава депутатов. При этом, рейтини отдельных депутатов даже превосходили эту и без того неприглядную оценку. Так, за отставку мэра не только с его поста, но и из числа депутатов, выступили 83% опрошенных, вице-мэрами были недовольны 62% избирателей. Попавшие в череду скандалов депутаты В.Боярун и Ю.Зайцев удостоились "негативного" рейтинга в 59%. Несколько более позитивными опрошенные горожане были в отношении лишь отдельных депутатов, однако, общая тенденция была такова - чем более известен тот или иной политик, тем более негативной оценки он заслуживал. В опросе приняли участие 1044 человека в возрасте от 18 до 64 лет.



Если честно, то результаты опроса не удивили. Что говорить о горожанах, если недоверие к нынешней думе выражали даже сами избранные в нее в 2013 году депутаты? За неполные четыре года было зафиксировано несколько случаев отказа депутатов от своих мандатов, а также, отказ от руководящих должностей в самоуправлении. Видно, "традиция" пошла "с легкой руки" Бориса Иванова, ставшего первым, кто был выбран, но на должности не удержался. По другим, разумеется, причинам, но начало было положено. Затем, в течении, буквально, двух лет, некогда безоппозиционная коалиция, которой так хвастался нынешний мэр, превратилась, в своего рода, формальный союз, основанный лишь на получении материальной выгоды. При этом, отдельные депутаты, оказавшись пристроенными в городских предприятиях на теплые места, цинично забыли о своих предвыборных обещаниях. Некоторые, по соображениям коньюнктуры, поменяли политическую принадлежность, выйдя из политических партий, где находились многие годы.



Все это не могло остаться незамеченным избирателями. Как следствие - политическая апатия или желание полностью заменить депутатский состав. Насколько активными будут протестные отношения среди горожан на протяжении ближайших полутора месяцев - будет видно. Одно очевидно - скандалы, наподобие "взятки в 200 000 за политический переворот и покупку кресла мэра" у подавляющего большинства избирателей вызывают полное неверие в возможность нормальной городской власти.