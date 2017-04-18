Суд подвел черту под эпизодом борьбы Службы госдоходов за миллионный налоговый долг объявившего себя банкротом предприятия Daugavpils dzirnavnieks. Как сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3, сперва налоговым инспекторам пришлось наблюдать за тем, как кредиторы забрали себе имущество предприятия, теперь же настало время проигрыша дела и в суде. СГД надеется, что полиция сделает выводы, что налоговики стали жертвами мошенников.

Процедура банкротства Daugavpils dzirnavnieks длилась три года — предприятие сильно пострадало в ходе кризиса 2009 года, однако из-за статуса особо важного предприятия СГД не стремилась дотошно взимать налоги, а раз за разом продлевало срок уплаты. В 2014 фирма все же была признана банкротом, и незадолго до этого, воспользовавшись тем, что СГД "прозевала" и не арестовала принадлежащие Daugavpils dzirnavnieks пруды для разведения карпов (площадь — почти 2000 га), акционеры тайно продали это имущество самим себе. В итоге акции занимавшегося разведением рыб ООО Nagļi "осели" у замглавы компании Tukuma straume Алдоны Шлуки.



Затем последовал неудавшийся аукцион комплекса первичной обработки зерна, оцененного экспертами почти в 2 млн. евро, после чего начались судебные тяжбы. Судья решила отклонить жалобы СГД, так как не имелось письменных доказательств того, что имелись признаки преступного сговора. Служба госдоходов решила не подавать апелляцию.

По словам гендиректора СГД Илзе Цируле, в 2015 году была проведена служебная проверка, в результате которой был сделан вывод, что налоговики со своей стороны сделали все возможное, что могли на тот момент. Теперь же СГД надеется, что признаки аферы сможет установить Госполиция. Дело о крупном мошенничестве в составе преступной группы заведено уже более года назад, однако до сих пор нет ни одного подозреваемого.