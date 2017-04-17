С разоблачительными заявлениями в адрес "Единства" выступил бывший руководитель Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) Нормунд Вилнитис. Дела давно минувшие, однако, это еще одно подтверждение тому, почему дело о свержении мэра Эйгима и последовавшее за ним убийство вице-мэра Немцова столь долгое время не могло сдвинуться с места.

«Я попал в политический водоворот, - рассказывает он о событиях того времени. - Одна политическая сила еще до меня приватизировала KNAB. Они хотели приватизировать его полностью. Мне поставили ультиматум: или мы боремся в тех направлениях и теми методами, которые устраивают эту партию, или меня как начальника не будет. Это мне практически открыто заявили. Шла борьба с политическими конкурентами под антикоррупционными лозунгами. Надо сказать, что «Единству» в значительной мере удалось вытолкать конкурентов на обочину», - рассказал Нормунд Вилнитис.



Тогда звучали обвинения, "что Вилнитис слил информацию, а позже открылось, что слив произошел как раз из того отдела, начальница которого высказывала упреки".



"Когда я ушел в отпуск, руководство KNAB провело огромные обыски и пиар-акции, на мой взгляд, спланированные, - вспоминает Вилнитис. - Это было нужно, чтобы одна политически-экономическая группировка, которая не получила достаточно голосов на выборах, смогла захватить власть".



Иными словами, глава KNAB еще раз подтвердил - его бюро пытались сделать политическим орудием. И это удавалось.



Как тут не вспомнить заявление, которое в конце прошлого года написал в Генеральную прокуратуру бывший муж Елены Панкевич - Вячеслав Евстигнеев. В заявлении есть строки как раз по поводу KNAB:



"...Наши заявления были основанием для следствия со стороны КНАБа. Дело в том, что ранее я знакомил Елену с Ютой Стрике (мы с ней были знакомы), Елена с ней неоднократно встречалась, даже у нас в гостях была и пыталась добиться чтобы тех, кто снял Лачплесиса с должности - привлекли к ответственности, что после используя в предвыборных кампаниях и очерняя оппонентов, поставить Яниса снова мэром города. Давление на КНАБ и Юту - Елена осуществляла и через Единство - Яунупса и Аболтиню. Елена неоднократно им рассказывала о своей значимости и перспективах влияния над Даугавпилсом".



Стоит ли удивляться, в свете вышесказанного, показательному (политическому) аресту вице-мэра Ширякова накануне прошлых муниципальных выборов? И полной пассивности KNAB при попытках обратить внимание бюро на аферы на городских ТЭЦ? Возможно, крах "Единства" и перестановки в KNAB позволят хотя бы на этот раз поставить логическую точку в расследовании событий 2009-2010 годов.