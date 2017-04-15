Сегодня в христианских храмах Даугавпилса царило оживление. Сотни верующих пришли принять участие в богослужении и освятить пасхальные яйца, куличи и воду.

Светлый праздник Пасхи отмечают очень многие. Традиции поддерживаются в семьях издавна и бережно передаются следующим поколениям. Об этом говорит не только огромное количество жителей в церквях и костелах на праздник, но и возраст верующих: от совсем пожилых до детей.

Первый день Пасхи наступит уже завтра. Событие Воскресения Христова — самый большой и светлый христианский праздник. Христос воскрес! — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — символ победы жизни над смертью.