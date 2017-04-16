На площади Виенибас по традиции на второй день Пасхи проходят концерты и другие мероприятия.В понедельник, 17 апреля, в 12.00 начнется концерт, в котором примут участие творческие коллективы центров латышской, польской, белорусской, русской и украинской культуры, а также общества литовской культуры «Rasa» и немецкого общества «Erfolg». Будут работать творческие мастерские для детей, где можно будет разрисовывать яйца, участвовать в их катании и «яичных боях».

В 12:40 на сцену выйдут гости – семья Игаунисов из Резекненского края, знакомая многим по участию в различных шоу на латвийском телевидении. С 13:30 на площади Виенибас будет работать свободный микрофон, и все дети, прочитавшие праздничные стихи или спевшие праздничные песни, получат сладкие призы от пасхального Зайца.