Латвия входит в первую тройку стран Европы по количеству суицидов со смертельным исходом. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал руководитель Латвийской ассоциации психиатров Элмарс Тераудс. Он отметил, что в 4 случаях из 5 из жизни уходят мужчины.
"У Латвии очень плохая ситуация с суицидами. Мы находимся на втором месте в Европе по суицидам со смертельным исходом. Нас опережает только Литва. 4 к 1 - это мужчины. При этом чаще попытки самоубийства предпринимают женщины, для них это крик о помощи.
Но умирают от суицидов чаще мужчины. Иногда на это решаются под воздействиям наркотиков, алкоголя. Но чаще, конечно, из-за психических расстройств. Всего в год у нас от суицидов умирает 350 людей", - рассказал Тераудс.
По информации специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии депрессией каждый год болеют в среднем 115 тыс. человек. Несмотря на то, что женщин, страдающих депрессией вдвое больше, мужчины совершают в пять раз чаще самоубийства.
При этом в Латгалии показатель суицидов гораздо выше, чем в среднем по стране. Депрессивность региона сказывается и на состоянии жителей. Специалисты считают такое положение следствием неблагоприятной социальной и экономической ситуации. Психиатры говорят: на самоубийство людей толкают не только психические заболевания, но и экономические, и социальные факторы. Такие, как безработица, одиночество и равнодушие окружающих, говорит психиатр Резекненской больницы Рита Наливайко:
«Причина — социальная обстановка. Это не только бедность, а то, что у нас мало вокруг сочувствующих людей. Их просто нет. Люди одни живут, дети уехали за границу…»
Недавнее исследование определило факторы, повышающие риск самоубийства: возраст старше 45 лет, отсутствие работы, одинокий образ жизни, конфликтность, неумение справляться с колебаниями настроения, употребление спиртного. В Даугавпилсском психоневрологическом центре доктор Елена Лазовик отметила еще одну особенность, присущую Латгалии:
«По Латгалии очень много специальных учреждений, пансионатов для хронически больных пациентов, здесь много детских домов, интернатов для детей, страдающих психическими расстройствами.
Говорить о том, что число суицидов в перспективе резко пойдет вниз, не приходится, отмечают специалисты.
Но умирают от суицидов чаще мужчины. Иногда на это решаются под воздействиям наркотиков, алкоголя. Но чаще, конечно, из-за психических расстройств. Всего в год у нас от суицидов умирает 350 людей", - рассказал Тераудс.
По информации специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний, в Латвии депрессией каждый год болеют в среднем 115 тыс. человек. Несмотря на то, что женщин, страдающих депрессией вдвое больше, мужчины совершают в пять раз чаще самоубийства.
При этом в Латгалии показатель суицидов гораздо выше, чем в среднем по стране. Депрессивность региона сказывается и на состоянии жителей. Специалисты считают такое положение следствием неблагоприятной социальной и экономической ситуации. Психиатры говорят: на самоубийство людей толкают не только психические заболевания, но и экономические, и социальные факторы. Такие, как безработица, одиночество и равнодушие окружающих, говорит психиатр Резекненской больницы Рита Наливайко:
«Причина — социальная обстановка. Это не только бедность, а то, что у нас мало вокруг сочувствующих людей. Их просто нет. Люди одни живут, дети уехали за границу…»
Недавнее исследование определило факторы, повышающие риск самоубийства: возраст старше 45 лет, отсутствие работы, одинокий образ жизни, конфликтность, неумение справляться с колебаниями настроения, употребление спиртного. В Даугавпилсском психоневрологическом центре доктор Елена Лазовик отметила еще одну особенность, присущую Латгалии:
«По Латгалии очень много специальных учреждений, пансионатов для хронически больных пациентов, здесь много детских домов, интернатов для детей, страдающих психическими расстройствами.
Говорить о том, что число суицидов в перспективе резко пойдет вниз, не приходится, отмечают специалисты.
Плохо ли то, что люди решаются покончить счёты с жизнью? Да, это не дюже добрый показатель.
НО, если сломленные люди будут продолжать жить среди тех, кто ещё борется за себя, как бы не оказалось, что это ещё хуже.
Я отнюдь не циник (точно нет), просто однажды, я усвоил простой принцип, который существовал за долго до нас и будет существовать после, - "Жить", это не только дышать, жрать и гадить. У жизни всегда есть череда поступков, слов и мыслей и, вот если во всех этих трёх, у человека полный раздрай и это сломило его волю, - то за чем тогда жить?
Есть минуты слабости, когда каждый из нас, готов послать всё лесом, но это минуты и при всё-ещё живой воле, это быстро проходит. Те-же, кто решаются на крайний шаг, это как правило, конченные люди, с надломленной психикой и утраченной волей.(за исключением идиотов и экзальтированных особ)
Ко всему прочему, каждый из нас, имеет право прекратить череду своей жизни, в любой момент. Это право дал нам Бог, создав нас по Образу Своему и по Подобию. Но как и всё в нашей жизни, любое право, предусматривает ответственность за сделанный выбор.
Вот это бы, не плохо помнить всем нам и не только тем, кто стоит у черты, но и тем, кто вроде бы в порядке и живёт своей размеренной жизнью, - "За каждое слово своё, ответит человек в час свой и каждый поступок его, будет взвешен тем, кто дал ему право распоряжаться своей судьбой".
Организм общества, всегда старается избавиться от слабых и не приспособленных к жизни индивидов. И как бы не было больно терять своих близких, надо понимать, что процесс этот, неизбежен, ибо в противном случаи, наш вид превратиться в уёбищное образование и утратит те принципы, что заложены в нас, Первоисточником.
(извиняюсь за многословие)
Особенно ,,уместно,, об этом печатать весной и осенью - время обострения психических заболеваний.
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,,хочешь познать людей - познай животных,,
увы, двуногие животные... хотя и умеют говорить / писать, а вот думать...
:(
Это в том смысле, что бы мочить отдельных представителей из тех, кто состоялся, кто успешен, умён и трудолюбив? Или это относится только к тем, кто в силу сложившихся обстоятельств, смог влезть во
власть и окопался там? )
Ну не хрена себе, какой у вас "рецепт оздоровления" общества. )
Скажите милейший, а не страдаете ли вы (ну случайно и вдруг) нео-большевистской или национал-большевистской хворобой? Уж что-то от вашего текста, несёт за версту их мутной и тупой идеологией.
Это в том смысле, что бы мочить отдельных представителей из тех, кто состоялся, кто успешен, умён и трудолюбив? Или это относится только к тем, кто в силу сложившихся обстоятельств, смог влезть во
власть и окопался там? )
Ну не хрена себе, какой у вас "рецепт оздоровления" общества. )
Скажите милейший, а не страдаете ли вы (ну случайно и вдруг) нео-большевистской или национал-большевистской хворобой? Уж что-то от вашего текста, несёт за версту их мутной и тупой идеологией.
Есть такой факт, как банальная удача. Пришёл в нужное время и прыгнул в дамки в нужном месте, без труда, без усилий ..... просто по тому, что повезло.
Однако памятуя, сколько "человеков" живёт в нашем мире, я бы точно не стал уповать на подобный "фарт", думать, стараться и работать, это всё же более надёжный вариант обретения успешности.
Есть такой факт, как банальная удача. Пришёл в нужное время и прыгнул в дамки в нужном месте, без труда, без усилий ..... просто по тому, что повезло.
Однако памятуя, сколько "человеков" живёт в нашем мире, я бы точно не стал уповать на подобный "фарт", думать, стараться и работать, это всё же более надёжный вариант обретения успешности.
между "кофейными паузами"!!