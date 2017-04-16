Дорогие жители Латгалии!
Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!
Символично, что в 2017 году православные, католики, древлеправославные христиане, лютеране – представители разных конфессий, долгие годы живущие в мире и любви на прекрасной латгальской земле, празднуют Святую Пасху вместе.
Желаю всем жителям благословенного латгальского края здоровья, бодрости духа, мира, счастья и благоденствия. Пусть праздник озарит ваши дома лучами веры и добра, наполнит сердца радостью, надеждой, любовью к ближнему и самыми светлыми чувствами.
Желаю всем жителям благословенного латгальского края здоровья, бодрости духа, мира, счастья и благоденствия. Пусть праздник озарит ваши дома лучами веры и добра, наполнит сердца радостью, надеждой, любовью к ближнему и самыми светлыми чувствами.
Генеральный консул О.Рыбаков
Российской Федерации
Российской Федерации
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