Дорогие жители Латгалии!





Сердечно поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения!

Символично, что в 2017 году православные, католики, древлеправославные христиане, лютеране – представители разных конфессий, долгие годы живущие в мире и любви на прекрасной латгальской земле, празднуют Святую Пасху вместе.



Желаю всем жителям благословенного латгальского края здоровья, бодрости духа, мира, счастья и благоденствия. Пусть праздник озарит ваши дома лучами веры и добра, наполнит сердца радостью, надеждой, любовью к ближнему и самыми светлыми чувствами.





