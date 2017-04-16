ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ДОСТОЧТИМЫЕ ДУХОВНЫЕ ОТЦЫ,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

Г. ДАУГАВПИЛСА!

Искренне и чистосердечно поздравляю Вас с наступающим радостным праздником - Светлым Христовым Воскресением!



Воскресение Христово является для всего христианского мира символом истинной жертвенности и всепрощающей любви. Пасха побуждает нас, верующих, задуматься над смыслом человеческого бытия, ощутить сопричастность с вечными ценностями, основанными на добре, милосердии и сострадании, укрепляет нашу веру в высокие духовные идеалы и дарит нам силы и надежду на светлое будущее. Каждый год мы празднуем начало новой жизни для всего христианского мира, торжество веры над смертью! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям.



Пусть всегда чувство светлой радости не покидает Вас, душа искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью. Доброго всем здравия на многая и благая лета, мира и благополучия! Со светлым Праздником Пасхи!







ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!









Генеральный консул

Республики Беларусь В.Климов