Главными препятствиями для уменьшения бедности являются неформальная или теневая экономика, долги домохозяйств и высокий удельный вес работающих, которые платят взносы соцстрахования с доходов в размере до минимальной зарплаты. Об этом говорится в подготовленном Министерством экономики докладе «О выполнении стратегии латвийской национальной программы реформ «Европа 2020«».

Цель этой программы - к 2020 году на 121 тыс. (21%) сократить число лиц, живущих в домохозяйствах, подверженных риску бедности, и/или домохозяйствах низкой трудовой интенсивности.