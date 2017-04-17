Бюро внутренней безопасности просит прокуратуру начать уголовное преследование должностного лица управления Госполиции Латгальского региона по подозрению в принятии взятки в размере 1500 евро.

Сотрудник участка был задержан по подозрению в требовании и принятии взятки.



Бюро внутренней безопасности считает, что должностное лицо полиции взяло взятку в размере 1500 евро, чтобы повлиять на результат рассмотрения заявления в связи с возможной аферой с недвижимостью.