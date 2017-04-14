В предвыборную гонку в Даугавпилсе вступил такой скандальный персонаж, как Александр Мирский. В свое время он прошел в Европарламент от партии "Сасканя", а теперь зарабатывает себе политические очки на критике этой партии и мэра Риги Нила Ушакова.

За комментарием, что считает нужным ответить Нил Ушаков на критику, "Наша" обратилась к мэру Риги. Вот что он сказал:



"Избиратели все равно все поймут. Потому что есть такой очень старый принцип, которого политики, зачастую, не понимают или не знают. Нельзя недооценивать избирателя. Значительная часть политиков думает, что избиратель - недалекий и ничего не понимает. Но нет. Нельзя недооценивать ум избирателя. Избиратель очень умный. Он может быть недостаточно информирован, потому что, понятно, что избиратели обычно не занимаются профессиональным поиском и анализом информации. Каждый живет своими бедами, своими проблемами, своими радостями. Политика мало интересует людей. Но в конечном итоге избиратель все равно сделает правильные выводы и все поймет».



Александру Мирскому Нил Ушаков пожелал и дальше пытаться делать карьеру на критике его и партии.



- Если кому-то хочется делать карьеру, критикуя меня, – мне без разницы, да ради Бога, тренируйтесь, пробуйте!, - сказал Нил Ушаков в адрес Александра Мирского.