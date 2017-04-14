В Латвии часто идут разговоры о необходимости бороться с социальным неравенством и бедностью населения. В преддверии выборов эту тему стали эксплуатировать еще чаще. Представители различных политических сил и чиновники разных мастей вдруг вспомнили, что кто-то в этой стране живет не так хорошо, как они, и дабы подлатать побитую непопулярными решениями и скандальными высказываниям репутацию, активно борются за повышение уровня жизни сограждан. Правда, только на словах.

Обещания лучшей жизни мы слышим регулярно раз в 4 года (именно с такой частотой проходят выборы в самоуправления). Однако реальные факты говорят об обратном.



Уровень бедности в Латгалии не снизился, безработица гонит людей за границу, оставшиеся работают за самую маленькую в стране зарплату.



В Даугавпилсе в среднем на руки люди получают 480 евро, половина из которых уходит на оплату коммунальных и других услуг.



Увеличивается количество клиентов Социальной службы. 22 000 жителей города стоят на учете и получают различные виды пособий. Обращаются они туда, понятное дело, не от хорошей жизни. И это третья часть из реально проживающего в городе количества жителей (отбросим официальную статистику, т.к. даже приезжающие иностранцы отмечают, что город выглядит пустым).



С рождаемостью в последние годы тоже все не так прекрасно. В школах сокращается количество учеников. Если 8 лет назад в целом в школах Даугавпилса учились 14 000 детей, то сейчас их около 9 тыс. И причина так сильно снизившегося числа детей в семьях не только в миграции Даугавпилчан, но и в ограниченных финансовых возможностях молодых родителей. Мало детей родить, надо их еще вырастить: кормить, обувать, одевать, учить, лечить и т.д., а это очень недешевое удовольствие. Пополнять ряды стоящих в очередях за пособиями молодые люди тоже не очень хотят.



Ситуация непростая, и на уровне только города ее решить сложно. Предпринимаемые шаги лишь незначительно и временно облегчают существование беднейших слоев населения.



В то же время находятся и те, кто утверждает, что на самом деле в городе все хорошо. У вас же есть несколько новых детских площадок? Ваша бабушка ведь ездит в трамвае бесплатно? Чего вы еще хотели? У вас все есть. В других странах люди живут еще хуже. Но может быть хватить равняться на худших? А, равняясь на лучших, копировать их опыт не учитывая специфики собственной ситуации? Может тогда, наконец, изменения станут для горожан заметными и вместо обиды на родной город появится радость проживания здесь и уважение к людям, стоящим « у руля»?