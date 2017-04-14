Намедни в Латвии закончилась монополия на рынке газа, и это значит, что, как и на рынке электричества, газ теперь может продавать не только Latvijas Gāze, но и другие торговцы. На сегодняшний день это 15 предприятий, из которых большая часть на рынок так и не выйдет. Что ждет всех нас? Совершенно точно -- рост стоимости газа. И для тех, кто газ использует только для плиты, и для тех, кто обогревает жилье с помощью голубого топлива. А также для предприятий, что тоже скажется на нашем кошельке не лучшим образом. И, конечно же, не забудем еще введение абонентской платы -- все, как на рынке электричества пару лет назад...

Казалось бы, конкуренция дело хорошее, ведь, как пишут в учебниках по экономике: чем больше продавцов, тем ниже цены. Но Латвия, увы, ломает все эти незыблемые законы свободного рынка. У нас происходит все в точности наоборот: при "проклятых" монополистах цены почему-то ниже, чем на свободном рынке. Так кому тогда нужна эта свободная конкуренция, если все платят только больше?



До этого года, как известно, единственным поставщиком в Латвию природного газа была российская компания Газпром. Она же -- акционер нашей газовой компании Latvijas Gāze. И единственный экспортер газа из России. Но далеко в Брюсселе решили, что негоже свободным европейским республикам так долго жить под энергетическим влиянием российского монстра.



То есть следует как можно быстрее открыть рынок газа для всех желающих поставщиков голубого топлива. Латвия быстренько подписала все необходимые документы -- и как водится, при этом не сильно подумала. А подумать стоило над многими вещами.



Хотя бы о том, откуда в Латвию может поступать другой газ, не газпромовский. Впрочем, нельзя сказать, что в этом вопросе альтернативы нет совсем. Есть теоретическая возможность покупать сжиженный газ от наших литовских соседей из недавно построенного терминала в Клайпеде.



Когда он строился, американцы клялись, что завалят Прибалтику своим дешевым газом, но пока туда поступает только норвежский газ. И вот первые результаты: в прошлом году стоимость газа в Литве не снизилась, как на это рассчитывали власти, а резко выросла. И Литва, вложив 180 миллионов евро в строительство своего терминала, теперь расплачивается за него тарифами на газ, которые на 45 процентов выше, чем в других странах ЕС!



Ну как расплачивается? Потребители Литвы расплачиваются, а власти трубят о достигнутой энергетической безопасности страны. И, несмотря на свой терминал, по-прежнему пытаются выторговать более дешевый газ у Газпрома...



В Латвии, похоже, будет то же самое. Вроде бы рынок открыт, но в открытые двери никто особо не стучится. Председатель правления Latvijas Gāze Айгар Калвитис откровенно заявляет, что так называемый свободный рынок -- это смех да и только. Он уверен, что в июне другие торговцы столкнутся с проблемой поставки газа и фактически им все равно придется покупать газ у Latvijas Gāze. То есть речь пойдет не о конкуренции, а о накрутке цены на голубое топливо.



-- Всем этим торговцам надо откуда-то этот газ брать. А откуда? -- говорит он. -- Какой у них повод сегодня надеяться на то, что они получат доступ к газовому ресурсу? То есть, скорей всего, торговцы-то на рынке появятся, но они будут покупать газ у нас и потом его перепродавать...



Вот вам и первая составляющая скорого роста цен на газ. Но дальше еще интересней. В целом эксперты признают, что конечная цена на газ повысится даже не из-за стоимости самого топлива, а из-за повышения затрат на хранение (Инчукалнское газохранилище), передачу и распределение газа до потребителя.



Раньше всем этим занималось все то же Latvijas Gāze, и оно никогда не скрывало, что расходы на все эти инфраструктурные вещи для простых домохозяйств не окупаются. Проще говоря, владельцы газовых плит платят несоразмерно низкую цену за инфраструктуру -- распределительные сети. И если бы мы уже сейчас платили хотя бы столько, сколько нужно для покрытия издержек, наши счета были бы раза в два больше.



Однако часть их затрат на инфраструктуру Latvijas Gāze традиционно перекладывало на крупных промышленных потребителей, таким образом субсидируя домашние хозяйства. Вот вам и проклятый монополист!



Но сейчас, когда рынок открылся, такой благотворительности больше не будет. Будет все по-честному. По-рыночному. А значит -- по-дорогому.



В комиссию по регулированию общественных услуг уже подан новый тариф на хранение и передачу газа. И он, само собой, подразумевает рост тарифов. Пока неизвестно, когда они вступят в силу, однако в том, что газовая инфраструктура подорожает для нас с вами, сомневаться не приходится. То же самое касается доставки газа до квартир, другими словами -- распределение.



Сразу скажем, что домашним хозяйствам с выбором нового торговца газом можно особо не торопиться -- срок отведен до 2019 года. А вот предприятиям нужно определиться с новым торговцем газом уже до 15 июня этого года.



Впрочем, это только кажется, что еще два года впереди и не о чем волноваться. То, о чем мы написали выше, -- прямой повод для роста цен уже в этом году. И все говорит о том, что стоимость голубого топлива может вырасти довольно серьезно. Эксперты называют разные цифры: от 30 до 100 процентов прироста к уже имеющейся цене.



Не кажется ли вам, что вся эта ситуация нам до боли знакома? Да-да, все то же самое мы уже проходили, когда открылся рынок электричества для домашних хозяйств. В одно мгновение стоимость киловатт-часа выросла на 30 процентов. И во многом из-за того, что подорожало именно содержание инфраструктуры.



Помните то знаменательное решение, когда компания распределения электричества Sadales Tīkls вдруг решила брать 1,50 евро за подключение электричества с каждой квартиры? А потом еще и ввела дифференцированные тарифы на свои услуги, что сразу же сказалось на счете за электричество для каждой семьи?



История повторяется. Ведь энергетическую независимость от России, учитывая "подстроенную" под поставки газа из России инфраструктуру, должен кто-то оплатить. Несмотря на то, что здравого смысла в ней пока маловато. И вся эта ситуация сегодня скорее похожа на поговорку "Назло бабушке уши отморожу"...



Кстати



«Все говорит о том, что стоимость голубого топлива может вырасти довольно серьезно уже в этом году. Эксперты называют разные цифры: от 30 до 100 процентов прироста к уже имеющейся цене...



Ольга ЛЕВИНА