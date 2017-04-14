Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии медленно, но падает, заявила в передаче LNT "900 секунд" директор Государственного агентства занятости (ГАЗ) Эвита Симсоне.

Сейчас уровень зарегистрированной безработицы составляет 8,1%. Медленнее всего безработица снижается в Латгале, где ее уровень все еще составляет 18,4%. Именно из Латгалии уехало огромное количество жителей в поисках стабильной и хорошо оплачиваемой работы.



По словам Симсоне, растет и количество зарегистрированных вакансий.



В данный момент в распоряжении ГАЗ нет информации о предприятиях, которые планируют крупное сокращение рабочих мест.