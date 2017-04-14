Акция «Бежит весь Даугавпилс!» достигла своей цели: в пробеге участвовали горожане всех возрастов и профессий!

В течении дня организаторы убедились, что ВСЕ могут бегать – кто пару километров, кто пару метров. Одни вышли на большую дистанцию, другие просто на короткое время покинули свой автомобиль и пробежали вокруг него. В итоге Даугавпилс доказал: это спортивный, активный и азартный город. Были запланированы 23 пункта, где проходили те или иные мероприятия, но в итоге их оказалось 35. То есть все новые люди, организации присоединились к забегу. Преодолены 28 099 шагов, 26 километров и 26 метров, сожжены 1448 килокалорий. В забеге участвовали 557 человек, не считая тех, кто бежал самостоятельно.

Дети, школьники и молодежь творчески подошли к делу, организовали соревнования и веселые уроки. Учреждения самоуправления участвовали в забеге целыми командами, а на улицах к ним присоединялись горожане. Прямые репортажи и фотографии публиковались в социальных сетях и в средствах массовой информации.

Во время это акции все еще раз убедились, что очень многие готовы участвовать в полумарафоне «Skrien Latvija», который пройдет в нашем городе 30 апреля. В Даугавпилсе это могут!

Спасибо все энтузиастам, всем, кто поделился идеями, всем, кто участвовал!