Дорогие даугавпилчане!
От всей души поздравляю вас с Великой Пасхой!
Это особенный весенний праздник - он дарит людям надежду, любовь и радость. Буквально отовсюду исходит тепло, нежность и милосердие.
Пусть вера в добро, которая в эти дни приобретает особую силу, никогда не покидает ваши сердца! Пусть этот светлый праздник еще больше сплотит ваши семьи, очистит ваши души от тяжелых мыслей и переживаний, соберет ваших близких и любимых за общим столом в доме, наполненном светом праздничных свечей и ароматом пасхальных куличей!
Я искренне желаю всем вам здоровья, благополучия и душевного тепла. А страх, печаль и зло пусть навсегда уйдут из вашей жизни!
С праздником Светлой Пасхи!
С глубоким уважением,
ваш Рихард Эйгим
Пусть вера в добро, которая в эти дни приобретает особую силу, никогда не покидает ваши сердца! Пусть этот светлый праздник еще больше сплотит ваши семьи, очистит ваши души от тяжелых мыслей и переживаний, соберет ваших близких и любимых за общим столом в доме, наполненном светом праздничных свечей и ароматом пасхальных куличей!
Я искренне желаю всем вам здоровья, благополучия и душевного тепла. А страх, печаль и зло пусть навсегда уйдут из вашей жизни!
С праздником Светлой Пасхи!
С глубоким уважением,
ваш Рихард Эйгим
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