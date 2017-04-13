13 апреля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов". Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Стропской бассейн. Очередной провальный конкурс Даугавпилсской думы.
2. Когенерационные схемы на теплосетях Даугавпилса, сверхприбыль частных компаний и ограничения Министерства экономики.
3. Агентство по развитию туризма. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
4. Хоккей в Даугавпилсе. От возможностей до стагнации.
5. Политическая обстановка и важность участия каждого в выборах .
Программа "Игры престолов" от 13 апреля доступна в записи эфира.
1. Стропской бассейн. Очередной провальный конкурс Даугавпилсской думы.
2. Когенерационные схемы на теплосетях Даугавпилса, сверхприбыль частных компаний и ограничения Министерства экономики.
3. Агентство по развитию туризма. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
4. Хоккей в Даугавпилсе. От возможностей до стагнации.
5. Политическая обстановка и важность участия каждого в выборах .
Программа "Игры престолов" от 13 апреля доступна в записи эфира.