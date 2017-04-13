Если перефразировать известную поговорку, дрова надо готовить летом. Но далеко не каждый хозяин заранее думает о предстоящей зиме. И когда наступают холода, а в сарае пусто, приходится идти в лес… Однако, как оказалось, не всегда в свой. В приграничных районах Латгале только за первый квартал этого года выявлено 13 случаев незаконной вырубки лес, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4

Многие люди считают, что государственный лес — это общее богатство, и в случае надобности можно пользоваться им, как своим. Казалось бы, ну, что тут такого: лежит на земле сухая ёлка, поваленная ветром, да ещё и рядом с дорогой. Почему бы не взять её себе на дрова, ведь всё равно пропадёт. Однако такие рассуждения, как оказалось, могут и до тюрьмы довести.



А ведь есть и те, кто не просто подбирает то, что плохо лежит, но и готов заглянуть в государственный лес с пилой.

Например, в Лудзенский участок полиции регулярно приходят сообщения о незаконной вырубке государственного леса. В этом году уже начали 6 уголовных процессов. Противоправные действия констатировали по одному в Лудзенском крае и Цибле, а вот в Голышевской волости Краславского края зафиксировано 4 подобных случая в одно время.



Как рассказал начальник криминальной полиции города Лудза Денис Жулин, во всех эпизодах мотивом послужила нехватка дров. «Местные жители где-то на окраинах деревень спиливают себе на дрова. Обыкновенные сельские жители.



Ещё часть преступлений, это когда идёт официальная вырубка леса, но при этом нарушаются обозначенные границы. Или когда вырубаются не только те деревья, которые разрешены, но и другие»

Жулин отметил, что только на его участке в этом году зафиксировали уже 10 таких случаев — как за весь прошлый год. Рекордные показатели со знаком минус у Карсавского края — 7.



Руководитель Планирования лесного хозяйства Северо-латгальского региона Дайнис Рудзитс особо подчёркивает, что в лесу без разрешения ничего брать нельзя, иначе в силу вступает Уголовный кодекс.



«Без разрешения, конечно, ничего нельзя брать. Как и в любом случае, брать без разрешения — это кража.

Если брать деревья в лесу — это тоже кража, по поводу которой возбуждается уголовное дело. В большинстве случаев спилены сухие деревья. Ну, и это скорей всего — для дров»



К сожалению полиции, не всегда удаётся раскрыть подобные преступления. Чаще всего это связанно с тем, что сообщения о незаконной вырубке приходят с опозданием в месяц, а то и больше. Но в последнее время к выявлению подобных случаев в приграничных районах стали подключать пограничников, а также лесничества. Их просят обратить внимание на подозрительных людей с пилами, а также почаще проверять машины, перевозящие лес. Ведь, как говорят в полиции, статистика раскрываемости преступлений по горячим следам гораздо выше.



Ещё один важный момент, на который обращают внимание опрошенные стороны, — это слабая осведомлённость людей. Большая часть подобных преступлений совершается не из корыстных побуждений, с целью наживы, а по элементарной наивности граждан. Впрочем, как отмечает Денис Жулин, незнание закона не освобождает от ответственности.



«Происходит это по всей стране, конечно. Это связано с тем, что люди не знают, что это за преступление. Им кажется, ну, что тут такого, срубил себе дерево на дрова»

Поэтому в полиции напоминают, что за незаконную вырубку леса предусмотрена уголовная ответственность. Согласно закону, за подобные действия в чужом лесу, даже если спилено 2-3 дерева себе на дрова, грозит лишение свободы до четырёх лет, либо принудительные работы, либо денежный штраф до 80 минимальных зарплат. Если незаконная вырубка совершена на особо охраняемой государственной территории, то можно сесть в тюрьму на 6 лет, или заплатить штраф в размере 100 минимальных зарплат. Дайнис Рудзитс рассказал, что подобный случай уже произошёл в Вилякском крае.



«Был случай, когда 4 дерева были спилены в особо охраняемой территории. То есть это был ценный лес, и, так как там были спилены деревья, убыток составлялся не только по ценности этих деревьев, но и учитывался нанесённый ущерб природе.



И за эти 4 дерева был начислен штраф 2 тысячи евро»