Латвия должна улучшать налоговую систему, считает Всемирный банк (ВБ), который готовит доклад о налоговой системе Латвии. Для уменьшения социального неравенства ВБ предлагает ввести прогрессивный подоходный налог с населения (ПНН) в сочетании с социальной поддержкой людей с низкими доходами.

По расчетам ВБ, введя три уровня ПНН - 19%, 23% и 33% - в сочетании с необлагаемым минимумом, Латвия и сократит неравенство, и увеличит доходы бюджета.



По мнению экономиста, соавтора доклада Эмилии Скрок, в последние годы экономика Латвии страдала от колебаний, поэтому нужно создать фискальный буфер, который увеличит гибкость государства.



В докладе ВБ говорится, что налоговые поступления в Латвии ниже, чем в аналогичных странах, а неравенство высокое. Соотношение налогов с ВВП составляет 29%,и это на 10 процентных пунктов ниже, чем средний уровень ЕС.



Напомним, что беднейшим регионом Латвии является Латгалия, где уровень бедности достаточно высок. Количество безработных на фоне показателей страны в целом поражает. Если в Латвии уровень безработицы составляет в конце марта 8,3%, то в Латгалии он - 18,4%, а в крупнейшем городе региона Даугавпилсе - 11,8%. Очереди из нуждающихся в социальных пособиях в городе не кончаются. На данный момент положительных изменений в борьбе с социальным неравенством в Даугавпилсе ив регионе не заметно.