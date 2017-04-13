Полиция официально закрыла уголовное дело, связанное со смертью Даугавпилсского предпринимателя, совладельца группы предприятий "Диттон", миллионера Эдуарда Завадского.

Как пояснили в правоохранительных органах, дело закрыто из-за отсутствия состава преступления. В смерти бизнесмена полиция с самого начала не видела ничего подозрительного и не связывала кончину мужчины ни с какой другой персоной. Полученные результаты экспертиз подтвердили, что смерть не имеет криминальной причины.



Как уже сообщалось, Э.Завадский был найден 8 октября прошлого года рано утром в автомобиле бывшего президента футбольного клуба "Динабург" Олега Гаврилова во дворе одного из домов на ул. Саулес. Телесных повреждений при осмотре констатировано не было.