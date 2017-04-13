Финансовая институция Altum впредь будет заниматься страхованием экспортных сделок латвийских компаний с их деловыми партнерами в ЕС, от имени государства предоставляя им экспортные гарантии.

С этой недели предприятиям, отправляющим свою продукцию в страны Евросоюза, будет доступна экспортная кредитная гарантия. Претендовать на получение поддержки от Altum могут компании, чей экспортный годовой оборот не превышает 2 млн евро, либо те, у кого независимо от оборота экспорта имеются отложенные платежи сроком на 6-24 месяца.