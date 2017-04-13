На рассмотрение в Кабинет министров поступил доклад, подготовленный Министерством защиты среды и регионального развития "О государственном административно-территориальном делении и создании территорий сотрудничества институций государственного управления".

Иными словами, административно-территориальная реформа, проведенная в стране в 1998 году, доказала свою несостоятельность применительно к современным условиям, поэтому до 2020 года правительство попытается видоизменить существующие самоуправления в 29 административных территорий (своего рода, районы), в которые войдут более мелкие самоуправления. Называться они будут округами.



Собственно, в Латгалии таких будет семь. Это Даугавпилсский округ (куда войдут самоуправления города, края и Илукстского края), Краслава (с вошедшей в ее состав Дагдой), Прейли (включая Варкаву и Аглону), Ливаны, Резекне (с краем и Вилянским краем), Лудза (включая Циблу, Карсаву и Зилупе), Балви (с Вилякой, Ругайи, Балтинавой). Судя по всему, Латгалия потеряет Варакляны, которые отойдут в Мадонский округ.



Вопрос насчет Екабпилса. Исторически часть будущего округа считается территорией Латгалии, однако, Екабпилсский округ включит в себя такие территории как Акнисте, Виесите, Крустпилсский край, Плявиняс, и протянется от границы с Литвой на юге до Эргли на севере.



Согласно информационному сообщению Министерства регионального развития, новые округа называются "территориями сотрудничества", в которых местные самоуправления могут добровольно объединяться либо сотрудничать между собой. На практике, кажется, власть в каждом округе, разумеется, переедет в столицу округа. Фактически, центры получат в свое распоряжение добавочные территории.



Так что, политики, которые в этом году будут участвовать в муниципальных выборах в будущих административных центрах округов, вполне возможно, ждет бонус - в сферу их ответственности перейдут новые территории и населенные пункты.



Правительство идет на реформу самоуправлений, понятно, не от хорошей жизни. В настоящее время, как свидетельствуют данные информационного сообщения Министерства регионального развития, 57 административных территорий не отвечают требованиям, установленным Законом об административных территориях.



Так, требованию о том, что краевая территория должна насчитывать не менее 4 000 постоянных жителей, не отвечают 39 краев Латвии. Требованию о том, что в крае должен быть хотя бы один населенный пункт с числом жителей более 2000, не отвечают 52 края. Город республиканского значения должен иметь численность не менее 25 тысяч человек - этому требованию не отвечают два республиканских города.