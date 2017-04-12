В период с 2014 по 2020 годы с помощью ЕС, а также при софинансировании самоуправления и обществ капитала в целом в развитие Даугавпилса планировалось инвестировать 154 млн. евро. Из них почти половина предусмотрена была на улучшение транспортной инфраструктуры, 15% - на усовершенствование коммунальных услуг, 10% - на здоровье и социальную сферу, 7% - на развитие инфраструктуры культуры, спорта и туризма. Об этом в интервью Neatkarīgā рассказала исполнительный директор Даугавпилсской думы Инга Голдберга.

Также она сообщила, что есть надежда на то, что в этом году будет освоена максимальная часть финансирования. Период планирования заканчивается, а не сделанных работ еще очень много. "Мы видим, что цены на строительство и проектировку стремительно растут, и снижается конкуренция. Это вызывает у нас обоснованные опасения." - сказала г-жа Голдберга.



Отметим, что про удорожание строительных работ говорится перед каждым крупным строительным проектом. В то же время с такой же периодичностью всплывают и слухи о том, кто из чиновников сколько с этого проекта положил себе в карман, так как мошеннические схемы никуда не делись и, опять же из неофициальных источников, известно, что они все еще успешно применяются на практике.



Прокомментировала исполнительный директор Думы газете Neatkarīgā и проект Даугавпилсского аэропорта. По ее словам, это очень тяжелая тема. "Про аэропорт много говорилось и дискутировалось, но до сих пор нет ясности, как лучше поступить. В отрасли авиации произошли изменения: изменились требования к аэропортам и в технологическом плане, и в плане безопасности. <...> Политическая позиция однозначна - Даугавпилсу необходим аэропорт, но нужно оценивать существующую ситуацию реально. У предприятия " Daugavpils lidosta" новое руководство, задачей которого является оценить проект и дать ответ, насколько это нужно региону и финансово возможно для города. Надеемся, что уже в мае получим оценку экспертов и видение руководства развития аэропорта",- заявила И. Голдберга.



Напомним, что оценка возможности восстановить Даугавпилсский аэропорт в нашем городе длится уже долгие годы и за это время стала притчей во языцех, которую горожане скоро начнут как сказку рассказывать своим детям, потом внукам, а там и до правнуков не далеко. На протяжении многих лет власть кормит горожан обещаниями о грядущих изменениях, однако, помимо частых изменений в составе членов правления несуществующего аэропорта, воз и ныне там. При этом перед каждыми выборами аэропорт вновь мистическим образом оживает и тема начинает активно эксплуатироваться.



В частности, перед прошлыми выборами Янис Лачплесис ставил аэропорт Даугавпилса одним из приоритетов, правда, за 4 года мэрства, никаких видимых изменений аэропорт не претерпел. Только если взлетная полоса заросла еще сильнее. На сегодняшний день аэропорт в устах Яниса Лачплесиса вновь "восстал из мертвых". Правда, как скоро получится в него вдохнуть жизнь, градоначальник как всегда не уточняет.