В связи с просьбой прокурора дать время на подготовку к судебным дебатам Даугавпилсский суд принял решение отложить рассмотрение дела по ограблению ювелирного магазина до 25 мая.

Напомним, что по данному делу на скамье подсудимых оказались трое граждан Литвы: Арвид Багдон, Ремигий Ричкус и Паулюс Пудринскс. Их обвиняют по статье за ограбление в крупном размере, совершенное в группе. За данное преступление виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет, с конфискацией имущества или нет, с надзором службы пробации на 3 года.

Напомним, что ограбление ювелирного магазина в Даугавпилсе было совершено 28 августа 2015 года. Средь бела дня трое, на тот момент неизвестных, мужчин ворвались в магазин на ул. Лачплеша, и применив газовый балончик, ограбили ювелирный. На момент совершения преступления самому младшему участнику преступной группы было 15 лет, старшие - 1990 и 1964 г.р. 51-летний грабитель суммарно провел за решеткой 28 лет своей жизни. Ранее судимы были и другие участники группы.



Сотрудникам полиции удалось найти и вернуть хозяевам почти все украденные украшения. Их общая стоимость составляла 70 000 евро.