На Пасху в Латвии ожидается ненастная погода, во многих регионах может образоваться снежный покров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В пятницу и субботу ночная температура составит от 0 до -6 градусов, днем столбик термометра поднимется до +3..+9 градусов.



В воскресенье и понедельник над Латвией пройдет циклон, который принесет длительные осадки. По-прежнему будет прохладно - ночью температура составит -2..+4 градуса, днем в воскресенье - +4..+9 градусов, в понедельник - не выше +5 градусов.

Пасха в Латвии неоднократно бывала снежной, например, в 2013 году на Пасху бушевала метель. Снежный покров в Даугавпилсе увеличился на 13 см и составил 38 см.