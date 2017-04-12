В среду Даугавпилс проводит своего рода тренировку перед полумарафоном „Skrien Latvija”, который пройдет 30 апреля. Бегут все - взрослые и дети, работники предприятий, сотрудники учреждений, спортсмены и те, кто только начинает приобщаться к здоровому образу жизни.

4.25. Состоялся первый старт, вместе с началом движения общественного транспорта забег начали сотрудники “Daugavpils Satiksme”.

6:00. Прошла утренняя разминка возле «Чайки» - на въезде в город.

6:16. Начался забег по Межциемсу.

В течение дня школы, учреждения и предприятия устраивают пробежки. Например, в 10.30 на дистанцию выходит Даугавпилсский университет, а в 15.00 по территории крепости бегут сотрудники Арт-центр имени Ротко.

В 18.00 состоится тренировка для всех желающих . Старт - около магазина «Sportland» в торговом центре«Ditton nams». В 18.40 на площади Виенибас соберутся любители скандинавской ходьбы.

В 20:14 забег, который продлится в общей сложности 16 часов, будет завершен и состоится награждение самых активных участников.