В Резекне в понедельник вечером взорвался припаркованный у тротуара автомобиль BMW. ЧП произошло после 17 часов на улице Маскавас в районе многоквартирных домов. По данным Госполиции, взрыв был небольшой, и люди при происшествии не пострадали, сообщает Латвийское радио 4. Однако, по предварительным сведениям, в авто кем-то намеренно была подложена бомба.

В результате взрыва пострадал кузов легковой машины, бампер, были выбиты окна автомобиля. Люди не пострадали. На место происшествия прибыли полиция, пожарные, подразделение «Омега». В целях безопасности были эвакуированы жители близлежащих домов. Городские власти организовали временное размещение эвакуированных, рассказал глава Резекненской думы.

Рассмотрением дела о подрыве BMW занимается рижское Главное управление по уголовным расследованиям. Мэр Резекне Александр Барташевич отметил, что самоуправление и ответственные службы действовали в соответствии с инструкциями: «Как и положено в таких ситуациях, мы отреагировали и выполнили требование Пожарно-спасательной службы и полиции обеспечить транспорт до того места, которое мы выделили для эвакуированных людей. Это была 5–я Резекненская средняя школа, где мы предоставили возможность в ней расположиться, а также обеспечили чай. Но, насколько я знаю, (люди) не особо воспользовались этой возможностью. В автобусах, однако, люди грелись и ждали у своих домов, пока подразделение «Омега» справится со взрывчаткой.



Насколько я понимаю, все прошло удачно, жители вернулись в свои дома. Ситуация была довольно опасной, так как действительно была подложена взрывчатка — но этот инцидент показал, что все службы отреагировали правильно».



Как сообщила представитель Госполиции Илзе Юревица, прибыв по вызову, полицейские в моторном отсеке подорвавшегося авто обнаружили «подозрительный предмет». Этим и объясняется вызов специалистов спецподразделения «Омега», которые устранили угрозу к 00:30, после чего жильцы близлежащих домов смогли вернуться к себе в квартиры.



Полиция выяснила, кто владелец пострадавшей машины, и по предварительным сведениям, одной из главных возможных причин покушения стали интересы бизнеса. Но для уточнения обстоятельств случившегося ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по части второй ст. 185-й Уголовного закона – о намеренном уничтожении или порче чужого имущества, совершенном путем поджога или другим опасным способом, за что виновным грозит лишение свободы на срок до 10 лет с дальнейшим надзором Службы пробации.