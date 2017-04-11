4 апреля в Даугавпилсе прошла уже IV годовая конференция собственников многоквартирных домов.
В отличие от предыдущих аналогичных мероприятий, на этот раз организаторы не ставили цели подвергнуть критике работу предприятия Даугавпилсского городского самоуправления по обслуживанию домов SIA “DDzKSU”, а познакомили участников с опытом лучших обслуживающих предприятий Латвии, Латгалии, Даугавпилса и Даугавпилсского района.
Четыре часа пролетели незаметно, на одном дыхании, в деловой и конструктивной обстановке. Вероятно, потому, что участники говорили на одном языке профессионалов, понимали друг друга, задавали актуальные вопросы и тут же получали грамотные ответы. Что называется – все были “в теме”.
Такая подготовленность и единомыслие объясняется тем, что с октября 2013 года большинство участников конференции активно посещали учебные семинары в рамках проекта “Мой дом-моя крепость”, организованные общественными организациями, под руководством Н.Агафоновой, при частичном софинансировании Даугавпилского городского самоуправления. Изучали основы жилищного законодательства Латвии, практически решали вопросы технического обслуживания жилого дома, обустройства дворовых территорий, контроля и учёта получаемых коммунальных услуг, устройство измерительных приборов дистанционного считывания, систем жизнеобеспечения жилого дома, формирования и экономического обоснования стоимости обслуживания, пути принятия решения собственниками дома, необходимость и виды капитальных ремонтов, мероприятия по сохранению тепловой энергии, формы управления своим домом.
В феврале этого года участники семинаров познакомились с работой SIA"Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", в качестве бонуса посетили международный конкурс ледовых скульптур в Елгаве.
A 4 апреля, уже в Даугавпилсе, Юрис Виджис (Juris Vidžis) член правления “Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācija” и SIA"Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" - одного из лучших латвийских предприятий по обслуживанию многоквартирных домов ещё раз наглядно всем участникам конференции рассказал об изменениях в законе Kвартирной собственности, обязательном установлении права управления каждым домом, о необходимости заключения договора между собственниками дома и обслуживающим предприятием с 1 января 2011 года, между собственниками дома и поставщиками коммунальных услуг, о надёжности трёхсторонних договоров на ремонтные работы, об опыте реновации совместно с партнёрами из Германии и об особенностях организации хозяйственной деятельности SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde".
Так как в Даугавпилсе отсутствует конструктивный диалог между собственниками квартир и ПЖКХ, и единственным изменением с 2013 года, после реструктуризации ПЖКХ (не считая роста затрат на содержание штатного состава) сталa недоступность информации, а руководитель самоуправления поощряет подобную практику, даугавпилчан особенно заинтересовала е-программа по информированию собственников о полученных денежных средствах, задолженностях, затратах и накоплениях, о потреблении воды и тепла, планируемых и выполненных работах в каждом доме.
Как утверждает Юрис Виджис : “Наша общая задача: Информированный собственник и профессиональный управляющий” .
Кстати, с осени 2013 года в ПЖКХ нет ни одного профессионального управляющего. Но в Даугавпилсе успешно работает обслуживающая организация под руководством профессионала Юлии Михайловой. С благодарностью говорят горожане о Николае Васильеве, руководителе SIA "LAND-INVEST-D".
Решение проблемы учёта потребления воды в многоквартирном доме ясно и чётко изложил Александр Иванов (Aleksandrs Ivanovs , Latvijas Udens un gazes lietotaju asociacija, valdes loceklis). На примерах рижских домов доказал, что свести к минимуму потери воды возможно. Kонечно, при активной заинтересованности жителей дома и финансовой поддержке со стороны самоуправления.
Большой интерес и много вопросов практического характера у слушателей вызвал Илмар Островский (Ilmārs Ostrovskis SIA "LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" ), рассказывая o преимуществах товарищества по обслуживанию собственной недвижимости, об освобождении товарищества от налога на добавленную стоимость, о специфике обслуживания жилого фонда, заключении прямых договоров с поставщиками воды, отопления в Резекне.
О реновации по программе софинансирования ЕС единственного жилого дома номер 19 по улице Гимназияс, в Даугавпилсе, об экономии тепловой энергии в реновированных домах Науене, о работе SIA" Naujenes pakalpojumu serviss", в том числе и в Даугавпилсе, наглядно с цифрами, рассказал юрист предприятия Руслан Голован (Ruslans Golovans).
Дополняя Р.Голованя, с огромной заботой о своих соседях, о трудностях подготовки, принятия решения собственниками, от всего сердца делилась информацией, своими планами и достижениями доверенная персона собственников четырёх домов в Калкуне - Мария Муревича (Мarija Мureviča). Надо отметить, что Даугавпилсское районное самоуправление софинансирует ремонты по соxранению тепловой энергии в размере 75 – 80 % , и, поэтому жители весьма довольны небольшими затратами и итогами отопительного сезона 2016/2017.
Но, к сожалению, констатированы проблемы с вентиляцией, образованиe плесени в угловых квартирах.
Поэтому, в абсолютной тишине, внимательно все присутствующие выслушали Рашида Гараева (Rašids Garajevs SIA “BŪVINICIATĪVA“) о качестве ремонтных работ, современных материалах, необходимости утепления, ошибках и способах ремонта. Аудиторию волновали проблемы не только появления и уничтожения плесени, но и необходимости проведения независимых экспертиз после халтурных ремонтов крыш, реновации зданий, организованных ПЖКХ, на основании двухсторонних договоров, без учёта интересов и прав собственников дома – плательщиков.
Положение городского самоуправления Даугавпилса о ремонте дворовых территорий, обустройстве автостоянок, детских площадок заинтересованные собственники домов активно обсуждали с Игорем Прелатовым (Igors Prelatovs), представителем Коммунального управления Даугавпилсского городского самоуправления, потому что именно ему отлично известны все выполненные и готовящиеся городские проекты за истекшие 3 года.
Рассказывая о ремонте дворовых территорий И. Прелатов высказал перспективную идею развития и благоустройства города, особо заинтересовавшую жителей домов с проходными (проезжими) дворами , или дворами, соседствующими с детскими дошкольными учреждениями.
Генадий Лымаръ (Genadijs Limars Latvijas Dzīvokļu kopienu koordinācijas padomes), учитывая беспросветную ситуцию Даугапилса, предложил создать городской общественный комитет собственников, с единым электронным почтовым адресом: doma.sobstvennik@yandex.ru для постоянного диалога, оперативного решения проблем обслуживания многоквартирных домов, и был поддержан участниками конференции. Надеемся, что идею поддержат неравнодушные собственники квартир, и выскажут свои предложения по составу общественного комитета, а также на этот раз или уже после выборов 3 июня поддержку получим и от городского самоуправления .
Всех участников конференции, гостей из Елгавы, Риги, Даугавпилса и Даугавпилсского района поблагодарила Наталия Агафонова ( Natālija Agafonova, Biedrība “Мans Мajoklis - Мans Сietoksnis”) Организатор конференции высказала надежду на рост активности даугавпилчан. Пригласила на новый цикл семинаров в октябре 2017 года и на следующую, V городскую конференцию, в апреле 2018 года, где, в более расширенном, составе будет возможность поделиться новыми достижениями в обслуживании своей собственности на благо развития Даугавпилса, в юбилейный период празднования 100-летия Латвии.
Четыре часа пролетели незаметно, на одном дыхании, в деловой и конструктивной обстановке. Вероятно, потому, что участники говорили на одном языке профессионалов, понимали друг друга, задавали актуальные вопросы и тут же получали грамотные ответы. Что называется – все были “в теме”.
Такая подготовленность и единомыслие объясняется тем, что с октября 2013 года большинство участников конференции активно посещали учебные семинары в рамках проекта “Мой дом-моя крепость”, организованные общественными организациями, под руководством Н.Агафоновой, при частичном софинансировании Даугавпилского городского самоуправления. Изучали основы жилищного законодательства Латвии, практически решали вопросы технического обслуживания жилого дома, обустройства дворовых территорий, контроля и учёта получаемых коммунальных услуг, устройство измерительных приборов дистанционного считывания, систем жизнеобеспечения жилого дома, формирования и экономического обоснования стоимости обслуживания, пути принятия решения собственниками дома, необходимость и виды капитальных ремонтов, мероприятия по сохранению тепловой энергии, формы управления своим домом.
В феврале этого года участники семинаров познакомились с работой SIA"Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", в качестве бонуса посетили международный конкурс ледовых скульптур в Елгаве.
A 4 апреля, уже в Даугавпилсе, Юрис Виджис (Juris Vidžis) член правления “Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācija” и SIA"Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" - одного из лучших латвийских предприятий по обслуживанию многоквартирных домов ещё раз наглядно всем участникам конференции рассказал об изменениях в законе Kвартирной собственности, обязательном установлении права управления каждым домом, о необходимости заключения договора между собственниками дома и обслуживающим предприятием с 1 января 2011 года, между собственниками дома и поставщиками коммунальных услуг, о надёжности трёхсторонних договоров на ремонтные работы, об опыте реновации совместно с партнёрами из Германии и об особенностях организации хозяйственной деятельности SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde".
Так как в Даугавпилсе отсутствует конструктивный диалог между собственниками квартир и ПЖКХ, и единственным изменением с 2013 года, после реструктуризации ПЖКХ (не считая роста затрат на содержание штатного состава) сталa недоступность информации, а руководитель самоуправления поощряет подобную практику, даугавпилчан особенно заинтересовала е-программа по информированию собственников о полученных денежных средствах, задолженностях, затратах и накоплениях, о потреблении воды и тепла, планируемых и выполненных работах в каждом доме.
Как утверждает Юрис Виджис : “Наша общая задача: Информированный собственник и профессиональный управляющий” .
Кстати, с осени 2013 года в ПЖКХ нет ни одного профессионального управляющего. Но в Даугавпилсе успешно работает обслуживающая организация под руководством профессионала Юлии Михайловой. С благодарностью говорят горожане о Николае Васильеве, руководителе SIA "LAND-INVEST-D".
Решение проблемы учёта потребления воды в многоквартирном доме ясно и чётко изложил Александр Иванов (Aleksandrs Ivanovs , Latvijas Udens un gazes lietotaju asociacija, valdes loceklis). На примерах рижских домов доказал, что свести к минимуму потери воды возможно. Kонечно, при активной заинтересованности жителей дома и финансовой поддержке со стороны самоуправления.
Большой интерес и много вопросов практического характера у слушателей вызвал Илмар Островский (Ilmārs Ostrovskis SIA "LATGALES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" ), рассказывая o преимуществах товарищества по обслуживанию собственной недвижимости, об освобождении товарищества от налога на добавленную стоимость, о специфике обслуживания жилого фонда, заключении прямых договоров с поставщиками воды, отопления в Резекне.
О реновации по программе софинансирования ЕС единственного жилого дома номер 19 по улице Гимназияс, в Даугавпилсе, об экономии тепловой энергии в реновированных домах Науене, о работе SIA" Naujenes pakalpojumu serviss", в том числе и в Даугавпилсе, наглядно с цифрами, рассказал юрист предприятия Руслан Голован (Ruslans Golovans).
Дополняя Р.Голованя, с огромной заботой о своих соседях, о трудностях подготовки, принятия решения собственниками, от всего сердца делилась информацией, своими планами и достижениями доверенная персона собственников четырёх домов в Калкуне - Мария Муревича (Мarija Мureviča). Надо отметить, что Даугавпилсское районное самоуправление софинансирует ремонты по соxранению тепловой энергии в размере 75 – 80 % , и, поэтому жители весьма довольны небольшими затратами и итогами отопительного сезона 2016/2017.
Но, к сожалению, констатированы проблемы с вентиляцией, образованиe плесени в угловых квартирах.
Поэтому, в абсолютной тишине, внимательно все присутствующие выслушали Рашида Гараева (Rašids Garajevs SIA “BŪVINICIATĪVA“) о качестве ремонтных работ, современных материалах, необходимости утепления, ошибках и способах ремонта. Аудиторию волновали проблемы не только появления и уничтожения плесени, но и необходимости проведения независимых экспертиз после халтурных ремонтов крыш, реновации зданий, организованных ПЖКХ, на основании двухсторонних договоров, без учёта интересов и прав собственников дома – плательщиков.
Положение городского самоуправления Даугавпилса о ремонте дворовых территорий, обустройстве автостоянок, детских площадок заинтересованные собственники домов активно обсуждали с Игорем Прелатовым (Igors Prelatovs), представителем Коммунального управления Даугавпилсского городского самоуправления, потому что именно ему отлично известны все выполненные и готовящиеся городские проекты за истекшие 3 года.
Рассказывая о ремонте дворовых территорий И. Прелатов высказал перспективную идею развития и благоустройства города, особо заинтересовавшую жителей домов с проходными (проезжими) дворами , или дворами, соседствующими с детскими дошкольными учреждениями.
Генадий Лымаръ (Genadijs Limars Latvijas Dzīvokļu kopienu koordinācijas padomes), учитывая беспросветную ситуцию Даугапилса, предложил создать городской общественный комитет собственников, с единым электронным почтовым адресом: doma.sobstvennik@yandex.ru для постоянного диалога, оперативного решения проблем обслуживания многоквартирных домов, и был поддержан участниками конференции. Надеемся, что идею поддержат неравнодушные собственники квартир, и выскажут свои предложения по составу общественного комитета, а также на этот раз или уже после выборов 3 июня поддержку получим и от городского самоуправления .
Всех участников конференции, гостей из Елгавы, Риги, Даугавпилса и Даугавпилсского района поблагодарила Наталия Агафонова ( Natālija Agafonova, Biedrība “Мans Мajoklis - Мans Сietoksnis”) Организатор конференции высказала надежду на рост активности даугавпилчан. Пригласила на новый цикл семинаров в октябре 2017 года и на следующую, V городскую конференцию, в апреле 2018 года, где, в более расширенном, составе будет возможность поделиться новыми достижениями в обслуживании своей собственности на благо развития Даугавпилса, в юбилейный период празднования 100-летия Латвии.