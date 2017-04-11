10 апреля около 15.00 на ул. Авеню в Даугавпилсе произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок 2007 г.р.

Как сообщает полиция, мужчина 1947 г.р., управляя автомобилем марки AUDI, сбил ребенка, когда тот перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате мальчик был доставлен в больницу, откуда после получения помощи был отпущен домой.



Вчера в нашем городе было зафиксировано еще одно ДТП. Произошло оно в 18.18 на ул. 18 Новембра. Женщина 1991 г.р. на автомобиле VW не соблюла безопасную дистанцию, в результате чего врезалась в стоящий VW (водитель - мужчина 1969 г.р.). После ДТП женщине на месте была оказана медпомощь. От госпитализации она отказалась.