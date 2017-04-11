Посещение храма на Пасху является неотъемлемой частью главного христианского праздника для Даугавпилчан. Большинство наших читателей (44%) собирается посетить церковь (костел) на праздничное богослужение.

Проведенный на нашем портале опрос показал также, что еще 27% респондентов храм не посещают, но дома Пасху всегда отмечают. 10% жителей участвуют в Пасхальном богослужении иногда. В свою очередь 19% читателей портала nasha.lv - атеисты.



Напомним, что в этом году католическая и православная Пасха отмечаются 16 апреля.