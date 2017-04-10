В понедельник вечером в Резекне взорвали легковой автомобиль, подтвердила представитель Латгальского регионального управления Госполиции Ксения Белова.

По информации полиции, взрыв был небольшой и автомобиль пострадал несильно: поврежден бампер и вылетели стекла. Люди не пострадали.



Кому принадлежит машина и почему ее могли взорвать, в полиции не говорят. Место происшествия оцеплено, проводится тщательная проверка.



В целях безопасности эвакуированы жильцы ближайших домов.