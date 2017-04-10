Для хозяев частных лесов хотят удвоить ставку налога на прибыль за продажу растущих деревьев и кругляка, что вызывает у них опасения в "реинкарнации" теневой экономики.

В рамках налоговой реформы предусмотрено изменить ставку налога при выплате дивидендов, увеличив ее с 15% до 20%, и планируется выравнивание налога на прибыль, в том числе доходы от растущего леса или подготовки древесины. Владельцы частных лесов и деревообработчики удивлены этим предложением и предлагают тщательно проанализировать его, потому что удвоение ставки - опасный путь. Эксперт по деревообработке Андрис Плезерс предлагает быть внимательными с подобными идеями, так как поток древесины на обрабатывающие предприятия от частных лесовладельцев может уменьшиться, и древесина станет дороже. На эти риски указывает и Латвийское общество лесовладельцев, которое отправило письмо министру финансов.

"Шокирует, когда на словах объявляется борьба с теневой экономикой, а на деле предлагаются меры, которые ей способствуют и увеличат объем наличных сделок", - говорит один из крупнейших владельцев частных лесов Модрис Фокеротс.