9 апреля в г.Саласпилсе прошел чемпионат Латвии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Наша женская команда заняла 1-ое командное место. А Любовь Копылова была признана лучшим тренером по женской борьбе.

Чемпионками стали Анастасия Григорьева 63кг и Рамина Мамедова 60кг. Серебрянные места заняли Екатерина Ермаленок 48кг, София Головина 58кг, Лолита Оболевича 75кг. Бронзовые места заняли Светлана Романовская 48кг, Наталья Кузменко 58кг. Лучшей спортсменкой этого чемпионата Латвии стала Анастасия Григорьева. Эдгар Лоцик (клуб "Victory-1") в весовой категории до 65кг занял 3-е место.



Неделей ранее девушки принимали участие на международном турнире в Таллинне "Tallinn open-2017" на котором Руслана Белоусова заняла 2-ое место в 35кг, и 3-и места заняли Ареанда Григорьева 28кг (тренер Сергей Григорьев) и Габриелла Курме 63кг.