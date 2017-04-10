Рижский университет Страдиня (RSU) в начала года приобрел доли капитала Даугавпилсской региональной больницы, сообщает передача De facto на Латвийском телевидении. Сумма сделки составила 100 тыс. евро.

Крупнейшим владельцем больницы является самоуправление Даугавпилса (89,2%). Остальными владельцами являются Даугавпилсская краевая и Илукстенская краевая думы. Теперь этот список пополнил и RSU. В Даугавпилсе надеются, что эта сделка откроет дорогу в больницу для молодых врачей, поскольку в больнице сейчас катастрофически не хватает специалистов.



Пока реформа здравоохранения только обретает очертания, в Даугавпилсе без специалистов город может лишиться места в медицинской системе.



Для того, чтобы обеспечить наличие врачей в отделении инсультов, Даугавпилсская региональная больница за одно дежурство доплачивает неврологу по 500 евро за одно дежурство.



На сегодняшний день в больнице вакантны 24 врачебных места. Работу медучреждение готово предложить и медсестрам.



Больница должна непрерывно обеспечивать помощь по восьми специализациям. И это является проблемой, поскольку анестезиологов, травматологов, гинекологов и неврологов в больнице не хватает.



Если бы больница не привлекала специалистов из Риги и других городов, самостоятельно больница эти услуги обеспечить бы не смогла.



Даугавпилсская больница столкнулась с нехваткой кадров еще пару лет назад, когда старые специалисты вышли на пенсию, а новые, как выяснилось, отнюдь не ищут дороги во второй крупнейший город Латвии.



Например, отделений инсульта в Латвии всего шесть. Даугавпилсская больница от него отказываться не хочет, хотя и признает, что обеспечить его работу непросто. Когда-то тут работало семь неврологов. Теперь – трое.



Чтобы обеспечивать непрерывные дежурства, больница решила привлекать неврологов крупными суммами. Теперь сюда на дежурство ездят двое врачей из Риги, один из Прейли и еще один – из Краславы. Но даже сравнительно крупный заработок не является достаточной причиной, которая могла бы побудить врачей перебраться в Даугавпилс.



Эксперты подсчитали, что через 5-7 лет в Латвии не будет хватать примерно тысячи врачей (973) и трех тысяч медсестер (3051). Создаваемая на бумаге реформа в сфере здравоохранения должна эту проблему решить.



Сейчас у Даугавпилса есть 34 договора с будущими специалистами. Большая их часть в больнице появится через 2-3 года. А после учебы они должны будут проработать тут пять лет.